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Spor

Trabzonspor'da kombine kartlar satışa sunuldu

Trabzonspor Kulübü, 2023-2/24 sezonu kombine kartlarını satışa sundu.

AA17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:33 - Güncelleme:
Trabzonspor'da kombine kartlar satışa sunuldu
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olacak 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin genel satışa açıldığı bildirildi.

Bu sezon kale arkaları ve doğu alt tribün için kombine satışı yapılmayacağı, müsabakalar öncesi bilet satışı planlandığı belirtildi.

Trabzonspor'da kombine kartlar fırtına tribün 4 bin, Doğu Üst Tribün 6 bin, Batı Alt/Üst Tribün 7 bin, VIP Silver Tribün 15 bin, VIP Gold Tribün 20 bin, VIP Platinum A-C Tribün 25 bin ve VIP Platinum B Blok 30 bin liradan satışa sunuldu.

Kulüp üyelerine yüzde 10, öğrenci taraftarlara yüzde 15, kadın taraftarlara yüzde 25 indirim yapılacağı kaydedildi.

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