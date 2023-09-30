Trabzonspor'da kritik maç öncesi kadroda radikal değişim yok

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Hatayspor yenilgisi sonrası Bordo-Mavililer, hem yönetim hem de teknik heyet adına çok kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor.

TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Trabzonspor'un lige tatsız başlaması 12. adamın da ilgisini azalttı. Önceki sezonlarda iç saha maçlarını kapalı gişe oynayan bordo-mavililer bu sezon stadı doldurmakta zorlanıyor. Pendik maçına bir gün kala henüz biletlerinin tükenmemesi de bunun ispatı.

UMUT GÜNEŞ GÖREVE HAZIR

Hatayspor deplasmanında kadroya alınmaması tartışma konusu olan Umut Güneş, Pendik sınavında ciddi süre bulacak. 11'de başlama ihtimali de olan orta saha oyuncusu, sonradan da olsa mutlaka şans bulacak. Umut formayı alırsa, formsuz Bakasetas yedek soyunacak.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN KARAR

Trabzonspor'un Hatay karşısındaki şok yenilgisinde fatura kesilen isimlerden olan Uğurcan Çakır, hocası Bjelica'nın güvenini korumayı başardı. Pendik karşısında kapsamlı revizyona gidip, Uğurcan'ı yedek soyunduracağı ileri sürülen Hırvat hoca, milli kaleciye yine forma verecek.

RADİKAL DEĞİŞİM YOK

Uğurcan kaptan olarak bugün Pendik karşısına 11'de çıkacak. Bjelica'nın bu kritik dönemde kadroda radikal değişime gitmeme kararı aldığı öğrenildi. Trabzonspor'un Pendikspor karşısında Uğucan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas (Umut Güneş), Abdülkadir Ömür, Visca, Bardhi, Onuachu ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

DOĞAN'IN STRESLİ GÜNLERİ

Transferde harcanan yüksek miktarlar ve kadrodaki büyük revizyona rağmen bulunan nokta en çok başkan Ertuğrul Doğan'ı strese sokuyor. Camiadan yoğun baskı gören başkan, Pendik karşısında da kayıp yaşanırsa, yönetimi olağanüstü toplantıya çağıracak.