Trabzonspor'da kritik viraj!

2023'ün son lig maçında evinde Başakşehir ile berabere kalan Trabzonspor, yeni yıla galibiyetle girdi.

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda Edin Visca'nın golüyle mağlup eden bordo-mavililer, 3 puan alsa da özellikle hücumda vasat bir performans gösterdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hedefi, yavaş yavaş oyunu geliştirirken bu süreçte galibiyet serisi yakalamak. Ancak Karadeniz temsilcisinin önünde hiç kolay bir fikstür yok.

Perşembe günü alt taraftan kurtulmaya çalışan Samsunspor'u evinde konuk edecek olan Trabzonspor, pazar günü Antalyaspor deplasmanına gidecek. Hafta içindeki Manisa FK ile kupa mücadelesinin ardından 21 Ocak Pazar günü Papara Park'ta Galatasaray derbisi var. Bu karşılaşmadan 3 gün sonra ise deplasmanda son haftaların flaş takımı Çaykur Rizespor ile Karadeniz derbisine çıkılacak. Yoğun fikstür devamında da sürecek ancak bu 2 haftalık periyot Trabzonspor açısından oldukça kritik gözüküyor.