Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı.

Bordo-mavililer, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.

Trabzonspor, Eyüpspor ile pazar günü saat 19.15'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan antrenman için yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."