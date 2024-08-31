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Spor

Trabzonspor'da kriz! Abdullah Avcı antrenmana çıkmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da beklenmedik gelişmeler yaşandı. Alınan kötü sonuçların ardından Trabzonspor'dan ayrılığı gündemde olan teknik direktör Abdullah Avcı bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımın başında yer almadı. İşte detaylar...

31 Ağustos 2024 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
Trabzonspor'da kriz! Abdullah Avcı antrenmana çıkmadı
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Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı.

Bordo-mavililer, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.

Trabzonspor, Eyüpspor ile pazar günü saat 19.15'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan antrenman için yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."

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