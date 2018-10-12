Trabzonspor'da Kucka kangreni
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal karaman tarafından Akhisar maçı kadrosuna alınmayan Juraj Kucka'nın durumu belirsizliğini koruyor.
Teknik direktör Ünal Karaman, geçtiğimiz hafta kadroya almadığı Juraj Kucka ile özel bir görüşme yapacak. Karaman'ın bu görüşmede Slovak oyuncuya takım için önemli bir isim olduğunu vurgulaması bekleniyor.
Kucka, kadro dışı kalmadan önce bordo-mavili kulübü FIFA'ya şikayet etmiş ve Trabzonspor'da bunun üzerine kendisine 900 bin euro'luk ödeme gerçekleştirmişti.
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