  
  
Spor

Trabzonspor'da kupa finali öncesi rotasyon

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği karşısında Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki kadroya göre 5 değişiklik yaptı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 20:22 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, rakibi ile hafta içinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip gelerek finale yükselen ve 22 Mayıs Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacak bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke kadroda değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımda kalede Onana'nın yerine Onuralp Çevikkan, stoperde Nwaiwu yerine Ozan Tufan, sol bekte Lovik'in yerine Boran Başkan, sağ kanatta Zubkov'un yerine Augusto, Muçi'nin yerine de Umut Nayir görev yaptı.

Boran Başkan, Trabzonspor A takımında ilk kez ilk 11'de forma giydi.

