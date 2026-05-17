Trabzonspor'da kupa finali öncesi rotasyon

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, rakibi ile hafta içinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip gelerek finale yükselen ve 22 Mayıs Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacak bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke kadroda değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımda kalede Onana'nın yerine Onuralp Çevikkan, stoperde Nwaiwu yerine Ozan Tufan, sol bekte Lovik'in yerine Boran Başkan, sağ kanatta Zubkov'un yerine Augusto, Muçi'nin yerine de Umut Nayir görev yaptı.

Boran Başkan, Trabzonspor A takımında ilk kez ilk 11'de forma giydi.