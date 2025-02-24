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Spor

Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek Trabzonspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 26 Şubat Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından taktik çalıştı.

Antrenmana, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme de katıldı.

Trabzonspor, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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