Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncularımız ise ısınmanın ardından pas, rondo ve şut çalışması yaptı.

Final öncesi sevindiren gelişme

Trabzonspor'da Konyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların antrenmanda yer alması yüzleri güldürdü. Saviç, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli ve Zubkov bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.