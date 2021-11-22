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Spor

Trabzonspor'da Marek Hamsik kulübede

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Marek Hamsik'e 11'de görev vermedi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 19:33
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Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı dikkat çeken bir hamle yaptı.

Bordo-mavililerin hocası, Milli takımında sakatlık yaşayan Marek Hamsik'i riske etmeyerek ilk 11'de görev vermedi.

Öte yandan Trabzonspor'da, Beşiktaş maçında kırmızı kart görmesinin ardından cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır'ın yerine, kalede Erce Kardeşler yer aldı.

Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçında, Erce, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius 11'ine şans verdi.

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