Trabzonspor'da Marlon sevinci

DHA 22 Eylül 2020 Salı 13:04 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 13:04

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla, hafta sonu sahasında ağırlayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah yapılan antrenmanda dar alanda oyun oynandı. Yarı sahada çift kale maçın ardından ise antrenman penaltı atışları ile son buldu. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ile Caleb Ekuban’ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Ahmet Canbaz ile takımdan ayrı çalışan Pereira antrenmanda yer almadı.

MARLON TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bu arada Trabzonspor’da sezon öncesi Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transferlerden sol bek Marlon da bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.