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Spor

Trabzonspor'da Masouras pazarlığı

Trabzonspor, Olympiakos'un kanat futbolcusu Masouras'ın transferi için görüşmelere başladı.

Takvim14 Aralık 2021 Salı 09:26 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 09:26
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Trabzonspor Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'un yıldızı Masouras için girişimlerini hızlandırdı.

Takvim'in haberine göre; Olympiakos'un ilk görüşmelerde 10 milyon Euro'dan açtığı kapıyı 7 milyon Euro seviyesine kadar indirdiği öğrenilirken Trabzonspor'un ise taksitler halinde olacak şekilde 5 milyon Euro'nun üzerine çıktığı ifade edildi.

27 yaşında ve sağ ve sol kanatta forma giyebilen Yunan orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor...

Masouras bu sezon 21 karşılaşmada forma giyerken 6 gol ve 4 asist üretti...

Öte yandan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı transfer için bir araya geldi... Toplantıda çıkan sonuca göre Bordo- Mavililer, sol bek ve sağ kanat transferini kısa süre içerisinde sonuçlandıracak.

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