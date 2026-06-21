Trabzonspor'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başladı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo mavililerde, mevcut oyunculara gelen teklifler de yakından takip ediliyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Batista Mendy oldu. 26 yaşındaki oyuncuya, İspanya'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen La Liga ekiplerinin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

TRABZONSPOR DEĞERLENDİRECEK

İspanyol kulüplerinin oyuncu tarafıyla ilk temasları kurduğu ve transfer şartlarını araştırdığı ifade ediliyor. Trabzonspor yönetimi de uygun bir teklif gelirse değerlendirmeyi düşünüyor.

Batista Mendy, geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giydi. Endülüs ekibi, sezon sonunda oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Fransız oyuncu, Sevilla formasıyla 28 resmi karşılaşmada görev alırken, 1 gol kaydetti.