Trabzonspor'da Mustafa Pektemek sürprizi
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Rodallega ile anlaşma sağlayamayan , Adebayor’dan da yaşı nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek’i gündemine aldı. Karadeniz ekibinin oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği ve teklifini ilettiği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor’a sıcak baktığı belirtildi.
Güneş
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