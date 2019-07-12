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Trabzonspor'da Mustafa Pektemek sürprizi

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

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Rodallega ile anlaşma sağlayamayan , Adebayor’dan da yaşı nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek’i gündemine aldı. Karadeniz ekibinin oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği ve teklifini ilettiği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor’a sıcak baktığı belirtildi. 
 
Güneş
 

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