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Spor

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş maçına Türkiye kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için çıkacak. Hırvat çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımı mağlup ederek üç büyüklere karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Nenad Bjelica ilk peşinde
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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Beşiktaş karşısına Türkiye kariyerinde bir ilk gerçekleştirmek için çıkacak. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını kaybeden Hırvat çalıştırıcı, taraftarı önünde siyah-beyazlı takımı mağlup ederek üç büyüklere karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica da taraftarı önüne bir ilki gerçekleştirmek için saha kenarında taktik savaşı verecek.

148 gündür bordo-mavili takımın başında bulunan Hırvat teknik adam, bu süreçte oynanan 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Bjelica, geçtiğimiz sezon deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmasını 3-1 ve bu sezon oynadığı Galatasaray müsabakasını ise 2-0 kaybetmişti. Göreve geldiği günden itibaren ilk kez iç sahada Beşiktaş'a karşı mücadele verecek olan Bjelica, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

BJELİCA'NIN ELİ GÜÇLENDİ

Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Baniya, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürbüz, Berat Özdemir transferlerinin ardından son olarak Pepe, Mendy ve Onuachu'yu da renklerine bağlayan bordo-mavili kulüp, alternatifli bir kadro oluşturarak Nenad Bjelica'nın elini güçlendirdi.

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