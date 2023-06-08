Trabzonspor'da Nenad Bjelica yeni bir dönem başlatıyor

Kupalarla geçen 4 sezonun ardından bu sezonu kupasız Trabzonspor, yeni sezon öncesi yeniden yapılanmaya gidiyor. Yeni yönetimi ve yeni teknik direktörü ile geçtiğimiz sezonun izlerini silmeye çalışacak olan Karadeniz ekibi, mali ve sportif anlamda yeni planlarını sezonun tamamlanmasıyla harekete geçirecek. Önümüzdeki sezona sürdürülebilir bir takım bütçesiyle girmeye öncelik veren bordo-mavili kulüp transferlerinde bu doğrultuda gerçekleştirecek.

TAKIM BÜTÇESİ 25 MİLYON EURO'YA İNECEK

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda 25 milyon Euro'luk takım bütçesiyle mücadele ederken, bu sezon ise 42 milyon Euro'ya çıkardığı takım bütçesiyle kupa kaldıramadığı bir sezon geçirdi. Yaşanan ayrılıklar sonrası sezonu 32 Milyon Euro'luk takım bütçesiyle tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona 25 Milyon Euro civarında takım bütçesiyle girmeyi planlıyor.

NENAD BJELİCA'YA TAM DESTEK

51 gündür bordo-mavili takımın başında bulunan Teknik Direktör Nenad Bjelica, takımla ilgili olarak yönetime geniş bir rapor sunarken, 30 Haziran'da başlayacak kamp dönemine kadar gidecek ve kalacak oyuncuların durumlarının netleşmesini talep etti. Kupalarla geçen 4 sezonun ardından bu sezonu boş geçiren Trabzonspor'u, yeniden inşa etmek için kolları sıvayan Hırvat çalıştırıcı, yönetimle birlikte transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle transferi düşünülen Hırvat futbolcularla ilgili olarak temasları bire bir gerçekleştiren Bjelica; Mislav Orsic ve Bruno Petkovic ile önemli bir mesafe alırken, kulüpler düzeyinde görüşmeler devam ediliyor. Bjelica'ya, ülkesi dışında Slovenya, Kuzey Makedonya, Bosna Herkes ve Sırbistan'daki genç ve yetenekli oyunculara hakim olan tecrübeli teknik adam yönetimden tam destek alarak temaslarını sürdürüyor.