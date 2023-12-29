Trabzonspor'da Nicolas Pepe seferberliği

Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında çok sayıda maç kaçıran yıldız oyuncu Nicolas Pepe için ara dönemde özel bir program uygulanacak.

Bu program dahilinde oyuncunun fiziksel olarak eksikliklerinin giderileceği ve eski gücüne kavuşması için zemin hazırlanacağı ifade edildi.

Pepe'nin de Arsenal'e transfer olduğu ilk dönemdeki fiziksel seviyesine dönmeyi çok istediği ve psikolojik olarak da yeni bir sayfa açma konusunda kendisini hazır hissettiği belirtildi.

7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de 7 maça çıkan Fildişi Sahilli yıldız, 2 gol ve 1 asistle oynadı.