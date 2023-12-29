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Spor

Trabzonspor'da Nicolas Pepe seferberliği

Sezon başında Trabzonspor transfer olan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle çok fazla maç kaçıran Nicolas Pepe'ye özel bir program uygulanarak eski formunu yakalaması sağlanacak.

Sabah29 Aralık 2023 Cuma 11:20 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Nicolas Pepe seferberliği
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Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında çok sayıda maç kaçıran yıldız oyuncu Nicolas Pepe için ara dönemde özel bir program uygulanacak.

Bu program dahilinde oyuncunun fiziksel olarak eksikliklerinin giderileceği ve eski gücüne kavuşması için zemin hazırlanacağı ifade edildi.

Pepe'nin de Arsenal'e transfer olduğu ilk dönemdeki fiziksel seviyesine dönmeyi çok istediği ve psikolojik olarak da yeni bir sayfa açma konusunda kendisini hazır hissettiği belirtildi.

7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de 7 maça çıkan Fildişi Sahilli yıldız, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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