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Spor

Trabzonspor'da Nwakaeme sevinci

Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da, sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Nwakaeme'nin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:31
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise milli takım kampında yer alıyor. Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Nwakaeme'nin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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