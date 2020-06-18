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Spor

Trabzonspor'da Nwakaeme'den kötü haber

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sol kasığında yırtık tespit edildiği açıklandı.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:26
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Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas grubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Oyuncunun 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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