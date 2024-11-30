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Spor

Trabzonspor'da olağan genel kurulu başladı

Trabzonspor Kulübünün Olağan Genel Kurulu Toplantısı başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 11:07 - Güncelleme:
Trabzonspor'da olağan genel kurulu başladı
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Trabzonspor Kulübünün Olağan Genel Kurulu Toplantısı başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

Eski kulüp başkanlarından Ahmet Celal Ataman, genel kurulu izleyenler arasında yer aldı.

Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler, ilk dakikalarda fazla ilgi göstermedi.

Kulüp genel sekreteri Kemal Ertürk'ün konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Hakan Orhan, seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

Kongrenin bugünkü bölümünde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak. Yarın saat 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık

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