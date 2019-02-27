Trabzonspor'da Olcay Şahan gelişmesi!
Trabzonspor yönetimi, kadro dışı olan Olcay Şahan’la tekrar masaya oturdu.
Sezon sonuna kadarki süreç göz önünde bulundurulduğunda 2 milyon Euro’ya yakın alacağı olan Olcay’a, “Alacağında indirime git, takıma dön. Sezon bitiminde de transferinde kolaylık sağlayalım” denildi. Gurbetçi futbolcunun bu öneriye sıcak baktığı öğrenilirken, hafta sonuna kadar bu konunun netlik kazanması bekleniyor.
(Takvim)
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