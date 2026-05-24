  • Trabzonspor'da Onana gelişmesi! Veda paylaşımı yaptı...
Trabzonspor'da Onana gelişmesi! Veda paylaşımı yaptı...

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, sezonun ardından yaptığı paylaşımda veda sinyali verdi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ise Kamerunlu kalecinin takımda kalmasını istediklerini açıkladı.

BEYZA NUR YILMAZ24 Mayıs 2026 Pazar 18:37
Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, bordo-mavililer için veda paylaşımında bulundu.

Trabzonspor ile Türkiye Kupası sevinci yaşayan Kamerunlu kaleci, paylaşımında, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için en iyisini diliyorum." dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Onana'nın geleceği ile ilgili, "Durum ortada. Başka bir takımın oyuncusu. Verilen bonservis bedeli ortada. Onana, Trabzonspor'da mutlu. Önümüzdeki yıl Avrupa'da olacağız. Dolayısıyla Onana gibi bir karaktere takımın ihtiyacı var, şehir de taraftar da biz de seviyoruz. Hocamız da istiyor. Takımla uyumu da çok iyi. Mental anlamda kalmak isterse rakam konusunda çözüm buluruz." dedi.

