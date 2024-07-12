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Spor

Trabzonspor'da Onuachu mesaisi

Bordo mavili ekipte yeni sezon öncesi golcü transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili ekip geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübü Southampton 10 milyon euro bonservis bedeli beklentisinde diretiyor

12 Temmuz 2024 Cuma 10:03 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Onuachu mesaisi
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Trabzonspor, geçen sezon Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu'yu yeniden kiralamak istiyor.

Bordo-mavililer, Nijeryalı golcünün transferi için girişimlerine devam ediyor.

Paul Onuachu'nun yeniden Trabzonspor'da oynamak istemesi bordo-mavili takımın elini güçlendirirken, 30 yaşındaki futbolcunun kulübü Southampton 10 milyon euro bonservis bedeli beklentisinde diretiyor.

Trabzonspor, Onuachu için farklı formüller üzerinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un üçüncülüğünde büyük pay sahibi olan tecrübeli forvet Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 25 maçta forma giyerken 17 gol attı, 4 de asist yaptı.

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