Trabzonspor'da Onuachu mesaisi

Trabzonspor, geçen sezon Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu'yu yeniden kiralamak istiyor.

Bordo-mavililer, Nijeryalı golcünün transferi için girişimlerine devam ediyor.

Paul Onuachu'nun yeniden Trabzonspor'da oynamak istemesi bordo-mavili takımın elini güçlendirirken, 30 yaşındaki futbolcunun kulübü Southampton 10 milyon euro bonservis bedeli beklentisinde diretiyor.

Trabzonspor, Onuachu için farklı formüller üzerinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Geçen sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'un üçüncülüğünde büyük pay sahibi olan tecrübeli forvet Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 25 maçta forma giyerken 17 gol attı, 4 de asist yaptı.