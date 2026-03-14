Spor

Trabzonspor'da Orhan Kaynak unutulmadı

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor maçından önce hayatını kaybeden eski futbolcu ve yardımcı antrenör Orhan Kaynak için anma yapıldı. Oyuncular sahaya Kaynak'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıkarken tribünlerde de anlamlı pankartlar açıldı.

14 Mart 2026 Cumartesi 20:38
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden bordo-mavili kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayımlandı.

Ayrıca hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı.

Maç öncesi de kale arkası tribününde 'Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun' yazılı pankart açıldı.

Trabzonsporlu oyuncular da seremoniye 'Seni asla unutmayacağız' yazılı siyah pankart ile çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.

