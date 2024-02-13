İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2024 Salı / 4 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7281
  • EURO
    33,1646
  • ALTIN
    2003.91
  • BIST100
    9131.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Pendikspor karşılaşmasının mesaisi başladı
Spor

Trabzonspor'da Pendikspor karşılaşmasının mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları başladı.

DHA13 Şubat 2024 Salı 15:31 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Pendikspor karşılaşmasının mesaisi başladı
ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla start verdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Süper Lig'in 25'inci haftasında Hatayspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2, dayanıklılık ve şut çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, 1 günlük iznin ardından çalışmalarını 15 Şubat Perşembe günü yapacağı idmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.