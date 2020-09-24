Trabzonspor'da Pereira sevinci

DHA 24 Eylül 2020 Perşembe 15:05 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 15:05

Süper Lig’in 3’üncü haftasında cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Trondsen ile Ekuban'ın yer almadığı antrenmanda, Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını atlatan Pereira ise takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.