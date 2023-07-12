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Spor

Trabzonspor'da Philip Zinckernagel seferberliği

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde Philip Zinckernagel var. Bordo-mavililerin ısrarcı olduğu Philip Zinckernagel için görüşmeler devam ediyor.

Sabah12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:24 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Philip Zinckernagel seferberliği
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Trabzonspor, orta sahası için Philip Zinckernagel'i düşünüyor. Belçika ekipleriyle yarışıyordu. Bunlardan biri daha elendi. Standard Liege aradan çekildi.

İKİ KULÜP KALDI

Danimarkalı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp kaldı: Trabzonspor ve Club Brugge. Fırtına, tecrübeli 10 numara için Olympiakos ile pazarlık halinde. Yunan ekibi yüksek bonservis istediği için pazarlıklara takasta Maxi Gomez de girmişti. Brugge'ün de bu transfer için ısrarcı olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Trabzonspor sadece Zinckernagel değil alternatif oyuncularla da dirsek temasını sürdürüyor. Nenad Bjelica'nın verdiği liste doğrultusunda görüşmelere devam ediliyor. Danimarkalı futbolcu da görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

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