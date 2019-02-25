Trabzonspor'da Rodallega imzayı atıyor
Trabzonspor yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.
Trabzonspor yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre; Bordo-Mavili kurmaylar önümüzdeki günlerde Kolombiyalı golcünün menajerini Trabzon’a çağıracak ve 1 yıllık sözleşme teklif edecek. 33 yaşındaki yıldızın da kalmak istediği ancak 1+1 yıllık sözleşmede direttiği belirtildi. Yapılacak görüşme sonunda imzaların atılması bekleniyor. Bu sezon ligde 12 atan Hugo, Fırtına’nın en golcü ismi oldu.
Güneş
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