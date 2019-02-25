Trabzonspor'da Rodallega imzayı atıyor

Trabzonspor yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre; Bordo-Mavili kurmaylar önümüzdeki günlerde Kolombiyalı golcünün menajerini Trabzon’a çağıracak ve 1 yıllık sözleşme teklif edecek. 33 yaşındaki yıldızın da kalmak istediği ancak 1+1 yıllık sözleşmede direttiği belirtildi. Yapılacak görüşme sonunda imzaların atılması bekleniyor. Bu sezon ligde 12 atan Hugo, Fırtına’nın en golcü ismi oldu.

Güneş