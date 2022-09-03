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Spor

Trabzonspor'da sakatlık kabusu

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, sezon başı yaşanan sakatlıklar can sıkıyor.

IHA3 Eylül 2022 Cumartesi 15:49 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabakayı 1-0 kazanan bordo-mavililerde Dorukhan Toköz'ün sakatlığı moralleri bozdu. Sezon başında Edin Visca ve Dorukhan Toköz gibi iki as oyuncusundan uzun süre yararlanamayacak olan Karadeniz ekibinde üst üste yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı.

SAKATLIK KABUSU YAKASINI BIRAKMIYOR

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezondan beri yaşanan ciddi sakatlıklar bordo-mavililerin yakasını bırakmıyor. Karadeniz ekibinin şampiyonluk sevinci yaşadığı sezondan beri süre gelen Serkan Asan ve Bruno Peres'in tedavileri devam ederken, Hüseyin Türkmen'in de sezon başında yapılan hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam ediliyor. Marek Hamsik ise Ümraniyespor maçının son bölümlerinden forma giyerken oyuncu yaşadığı adale problemleri nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in ilk 4. haftasında forma giyemedi. Uğurcan Çakır ise sakatlığı nedeniyle iki haftadır kalesini Muhammet Taha Tepe'ye bıraktı.

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