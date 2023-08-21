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Spor

Trabzonspor'da sakatlık kabusu! 3 oyuncu yok

Trabzonspor'un üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Bordo mavili ekipte Slobenya kampından beri 3 oyuncu sakatlık yaşadı. Bu durum böyle olunca TRabzonspor'da orijinal mevkisi kanat olan oyuncu kalmadı.

Fanatik21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Trabzonspor'da sakatlık kabusu! 3 oyuncu yok
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Fırtına'da sakatlık şanssızlığı bir türlü bitmiyor... Yaz döneminin en önemli transferlerinden Orsic'in Slovenya kampındaki idmanda çapraz bağı yırtılırken, stoper bölgesine alınan Joaquin Fernandez de ilk hazırlık maçında kaleye giden topu çıkartmak isterken direğe çarpmıştı.

İspanyol futbolcunun en erken ekim ayında dönmesi bekleniyor. Eldeki yıldızlardan Visca, ligin ilk haftasındaki Antalyaspor maçında kasığından problem yaşadı, son olarak da Trezeguet'nin Galatasaray derbisinde aldığı darbe sonucu kaburga kemiği kırıldı.

VİSCA SEFERBERLİĞİ

Özellikle Orsic, Visca ve Trezeguet'nin üst üste sakatlanması Trabzonspor'u fazlasıyla sarstı. Kadroda orijinal mevkisi kanat olan oyuncu kalmazken, Edin Visca önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetiştirilmeye çalışılacak. İlk tespitlere göre Trezeguet'nin ise geri dönüşünün 3-4 haftayı bulması bekleniyor.

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