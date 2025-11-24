Trabzonspor'un Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu sakatlandı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalan Edin Visca, uzun süre yerden kalkamadı. Sahadaki ilk tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Visca, yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.
Pozisyonun ardından ise Visça'ya müdahalede bulunan Festy Ebosele, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM
RAMS Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan kaptanımız Edin Vişça'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ���� pic.twitter.com/vT5kyo5rOm— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 24, 2025