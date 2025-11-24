İSTANBUL 17°C / 8°C
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da sakatlık! Oyuna devam edemedi…
Spor

Trabzonspor'da sakatlık! Oyuna devam edemedi…

Trabzonspor'un Başakşehir deplasmanında oynadığı maçta bordo-mavililer adına talihsiz bir an yaşandı. Karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanan Edin Visca oyuna devam edemedi ve yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 20:37
Trabzonspor'da sakatlık! Oyuna devam edemedi…
Trabzonspor'un Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada bordo-mavili ekibin yıldız oyuncusu sakatlandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Festy Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalan Edin Visca, uzun süre yerden kalkamadı. Sahadaki ilk tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Visca, yerini Kazeem Olaigbe'ye bıraktı.

Pozisyonun ardından ise Visça'ya müdahalede bulunan Festy Ebosele, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Popüler Haberler
