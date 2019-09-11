Trabzonspor'da sakatlık şoku! 1,5 ay yok...

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Trabzonspor'da sakatlık şoku! 4-6 hafta yok...

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlandı.

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Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlık yaşadı.
 
Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. İki oyuncunun sakatlık durumlarının yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.
 
KÖTÜ HABER GELDİ!
 
Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Ganalı futbolcu 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

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