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Spor

Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA1 Ocak 2025 Çarşamba 20:06 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor Süper Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün saat 14.00'te yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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