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Spor

Trabzonspor'da savunmadaki zaaflar dikkat çekiyor

Hatayspor yenilgisi sonrası 'Gol yeme sorunumuz var, bu hoşumuza gitmiyor' diyen Trabzonspor'un Hırvat çalıştırıcısı Nenad Bjelica, Pendikspor maçı öncesi bu konuda yoğun çalışma yapıyor.

Sabah28 Eylül 2023 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
Trabzonspor'da savunmadaki zaaflar dikkat çekiyor
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Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 13 kez fileleri sarsarak en fazla skorer takım olan Trabzonspor, aynı başarıyı savunmada gösteremedi.

Fırtına, 9 golle en fazla gol yiyen 5'inci takım durumunda. 6 maçın ikisinde geçit vermeyen Karadeniz devi, Bjelica'nın görevde bulunduğu 14 maçın 11'inde kalesinde gol gördü.

Hatayspor yenilgisi sonrası "Gol yeme sorunumuz var, bu hoşumuza gitmiyor" ifadelerini kullanan Bjelica, Pendikspor maçı öncesi bu konuda yoğun bir çalışma programı uyguluyor. Hırvat hoca, takım savunması, bireysel performansların artırılması gibi konularda teknik ekibiyle özel programlar uygulamaya başladı.

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