Trabzonspor'da Sergen Yalçın transferi zora girdi

Trabzonspor'da teknik direktör konusu henüz çözüme kavuşmadı.

Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'da bir araya geldiği Sergen Yalçın ile maddi konular başta olmak üzere bazı detaylarda orta yolu bulamamış ve 2. bir görüşme için söz kesilmişti. Ancak planlanan yeni zirvenin tarihi netlik kazanmadı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yönetim, 50 yaşındaki hocanın talep ettiği 50 milyon TL'lik rakamda indirime gitmesini beklerken, kontrat süresi ve transfer politikası konusunda da anlaşmazlıkların aşılması hedefleniyor.

Bu arada adı Trabzonspor ile anılan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavililerden teklif almadığını açıkladı.