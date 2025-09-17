İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2915
  • EURO
    48,9165
  • ALTIN
    4868.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Stefan Savic göz dolduruyor
Spor

Trabzonspor'da Stefan Savic göz dolduruyor

Trabzonspor'un Karadağlı stoperi Stefan Savic, geçen sezon sakatlıklarla geçen dönemi geride bıraktı. Deneyimli oyuncu, yeni sezonda kaptanlık görevini üstlenirken performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Stefan Savic göz dolduruyor
ABONE OL

Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Karadağlı stoper Stefan Savic, bu sezona iyi başladı.

Bordo-mavililer, geçen sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret, 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı.

Karadağlı futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de geçen sezon 13 karşılaşmada görev alırken 841 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı.

BU SEZON TÜM MAÇLARIN TAMAMINDA SAHADA KALDI

Geçen sezon lig 4 ayrı sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Savic, bu sezon ise savunmanın değişmez ismi oldu.

Erzurum kampına katılarak sezon öncesi hazırlıklarını iyi değerlendiren Karadağlı stoper, 5 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak 450 dakika görev yaptı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Geçen sezonu golsüz tamamlayan Savic, bu sezon ise ilk 5 haftada 1 gol atarak takımına gol katkısı da yaptı.

Karadağlı futbolcu, Trabzonspor'un ligin 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atarak 3 puanı getiren isim oldu

KAPTANLIĞA GETİRİLDİ

Karadağlı oyuncu, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla kaptanlık görevine de getirilen oyuncular arasında yer aldı.

Savic, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın kaptanı olarak ilk kez sahaya çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.