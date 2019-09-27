Trabzonspor'da Sturridge problemi sürüyor

Ancak buna rağmen “Bir umut takıma güç katar” diye transfer edilen İngiliz yıldız, geldiğinden beri sürekli bahane bularak idmanlardan kaçıyor.

“Oram ağrıyor, buram ağrıyor” diyerek antrenmanlara katılmayan oyuncunun tavrından herkes rahatsız ancak kimse bunu dile getirmiyor. MR çekimlerinde sağlık problemine rastlanmayan Sturridge’nin, C.Palace başkanının söylediği gibi sorununun psikolojik olduğuna inanılıyor.

Akşam