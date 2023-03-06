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Spor

Trabzonspor'da sular durulmuyor! 3 isim kulübe ihtar çekti

Trabzonspor'da oyuncuların maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılar sürüyor. Bordo-mavililerde Bruno Peres, Philippe Gbamin ve Stryger Larsen, kulübe ihtar yolladı. İşte detaylar...

61saat6 Mart 2023 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
Trabzonspor'da sular durulmuyor! 3 isim kulübe ihtar çekti
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Kongre sürecine giren Trabzonspor'da yaşanan ekonomik kriz baş gösterdi.

Futbolcu maaş ödemelerinde sorunlar yaşayan bordo-mavililerde Brezilyalı Bruno Peres ve Fildişili Philippe Gbamin'in ardından Danimarkalı Stryger Larsen de alacakları için kulübe ihtar yolladı.

KISA SÜRE İÇİNDE ÖDEME

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası tüzük gereği görevi devralan Asbaşkan Ertuğrul Doğan 3 oyuncunun sorununu çözmek adına girişimlere başladı. 3 oyuncuya da kısa süre içerisinde ödeme yapılması bekleniyor.

Trabzonspor bilindiği üzere devre arasında 41 milyon Euro'luk oyuncu maliyetini 30 milyon Euro'ya düşürmek istemiş ancak bu konuda istediği seviyeye gelememişti.

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