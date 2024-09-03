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Spor

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!

Trabzonspor, Mısırlı futbolcusu Mahmoud Trezeguet'nin Al Rayyan'a kiralandığını duyurdu.

3 Eylül 2024 Salı 22:43 - Güncelleme:
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!
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Trabzonspor Kulübü, Trezeguet'in Al Rayyan kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, (Trezeguet) Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

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