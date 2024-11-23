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Spor

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık

Trabzonspor'da kulübün scout şefi Eren Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığına açıkladı.

23 Kasım 2024 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın göreve getirdiği bordo mavili kulübün scout şefi Eren Mert sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak istifa ettiğini açıkladı.

Mert'in açıklaması şöyle:

"Bugün itibariyle Trabzonspor'da bulunduğum görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Öncelikle beni bu göreve getiren, şahsımı ve ekibimi her zaman destekleyen başkanımız Ertuğrul Doğan'a ve tanımış olmaktan onur duyduğum asbaşkanımız sayın İbrahim Şahinkaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarım Oğuzhan Kutlu, Uğur Uzunali ve Fethi Türkoğlu'na ayrıca teşekkür ederim. Saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, futbolcu izleme ve karar verme konusundaki yetkilerin İhsan Gündüz Derelioğlu'na verildiğini söylemişti.

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