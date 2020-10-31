31 Ekim 2020 Cumartesi 21:30 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 21:34

Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Fanatik'in haberine göre, bordo mavili takımın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Daha önce Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da görev yapmıştı.

Son olarak bu sezon Antalyaspor'u çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Bu sonuçların ardından Antalyaspor yönetimi kendisiyle yolları ayırmıştı.