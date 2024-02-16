Trabzonspor'da Thomas Meunier bir ilk peşinde

Trabzonspor'un ara transfer dönemindeki tek takviyesi Thomas Meunier bir ilk peşinde...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında giren ve 90+6'da Eren Elmalı'ya enfes bir orta yaparak çeyrek final kapısını ardına kadar açan 32 yaşındaki sağ bek, ligde de Hatayspor karşısında da muhteşem ortasıyla Trezeguet'ye asist yaptı.

Üst üste iki asist yaparak Trabzonspor kariyerinde harika bir başlangıca imza atan Belçikalı savunmacı, Pendikspor ile pazar günü oynanacak Trendyol Süper Lig maçında bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Borussia Dortmund formasını giydiği 2020-21 sezonunun ardından ilk kez üst üste iki asist yapan Meunier, bu başarısını daha da geliştirmek istiyor. O dönem Bundesliga'da Dortmund ile Bayer Leverkusen ve Union Berlin sınavlarında gol pası veren 1.91 boyundaki yıldız, bir asiste daha imza atarak kariyerinde ilk kez üç maç üst üste asist yapmak istiyor.

Daha önce forma giydiği kulüplerde böyle bir başarıya imza atamayan Meunier, bordomavili forma altında Pendikspor karşısında asist katkısı vererek kendi adına bir ilki gerçekleştirmek istiyor.