İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,562
  • EURO
    45,5445
  • ALTIN
    4290.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da transfer bitmek üzere! Paul Onuachu ile anlaşma sağlandı
Spor

Trabzonspor'da transfer bitmek üzere! Paul Onuachu ile anlaşma sağlandı

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız veren Trabzonspor cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavili ekip başarılı forvet oyuncusu Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için mesaisini yoğunlaştırdı. Oyuncuyla anlaşan Karadeniz ekibi, bonservis ve ödemeler konusunda Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

TRT Spor19 Haziran 2025 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
Trabzonspor'da transfer bitmek üzere! Paul Onuachu ile anlaşma sağlandı
ABONE OL

Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle 15 Temmuzdaki Erzurum kampına kadar eksik bölgelerin tamamlanmasını istiyor. Forvette Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, bu transferi ön sıraya aldı.

Nijeryalı golcü ile anlaşan Bordo mavililer, Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak Trabzonspor, bonservis ve ödeme planı konusunda İngiliz ekibiyle henüz anlaşamadı. Bordo mavililer, 30 yaşındaki oyuncu için istenen bonserviste biraz daha indirim beklerken ödemeyi eşit taksitler halinde yapmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Southampton formasıyla 28 resmi maça çıkan Paul Onuachu 4 gol 1 asistlik performansla takıma katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.