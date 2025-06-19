Teknik direktör Fatih Tekke, özellikle 15 Temmuzdaki Erzurum kampına kadar eksik bölgelerin tamamlanmasını istiyor. Forvette Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, bu transferi ön sıraya aldı.

Nijeryalı golcü ile anlaşan Bordo mavililer, Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak Trabzonspor, bonservis ve ödeme planı konusunda İngiliz ekibiyle henüz anlaşamadı. Bordo mavililer, 30 yaşındaki oyuncu için istenen bonserviste biraz daha indirim beklerken ödemeyi eşit taksitler halinde yapmak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Southampton formasıyla 28 resmi maça çıkan Paul Onuachu 4 gol 1 asistlik performansla takıma katkı sağladı.