Trabzonspor'da transfer formasyona göre yapılacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, yönetim kuruluna sunduğu transfer raporunda oyun formasyonuna göre futbolcu alınmasını istedi. Hırvat hocanın, gelecek sezon takımı 4-3-3 dizilişi ile sahaya sürmeyi planladığı, Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinden de buna uygun isimlerin alınmasını talep ettiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının transfer listesini oluştururken de söz konusu formasyona uygun futbolculara yer verdiği belirtildi.

SAĞ VE SOL BEKİN İKİ YÖNLÜ OYNAMASI ŞART

Bjelica'nın özellikle sağ ve sol beke yapılacak takviyelerin, futbolun iki yönünü oynamalarının çok önemli olduğunu vurguladığı gelen bilgiler arasında. Transfer çalışmalarına başlayan bordo-mavili yönetim, sezon bitmeden en az 2 futbolcuya imza attırmayı hedefliyor. Başkan Doğan, temaslarda bulunmak için önümüzdeki hafta yurt dışına çıkacak.