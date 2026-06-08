Sezonu Trabzonspor'da tamamlayan Andre Onana, Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Onana'nın çevresi, deneyimli file bekçisinin Michael Carrick yönetimindeki Manchester United'ın sezon öncesi kampına katılmak istediğini belirtti.

YENİDEN GÖZE GİRMEK İSTİYOR

Onana'nın hedefinin iyi bir hazırlık dönemi geçirerek teknik heyeti ikna etmek ve Senne Lammens'in önüne geçmek olduğu ifade edildi.

Trabzonspor'un Kamerunlu kaleciyi bir yıl daha kiralamaya sıcak baktığı, ancak son kararın 2028'e kadar Manchester United ile sözleşmesi bulunan Onana'ya ait olacağı kaydedildi.

TRABZONSPOR KARNESİ

Andre Onana, bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 resmi maça çıktı ve toplam 2917 dakika süre aldı. Bu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatan 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, 40 gole ise engel olamadı.