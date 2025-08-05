Trabzonspor, Ligue 1 ekibi Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

22 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili kulüp için Trabzon'a geldi. Olaigbe, havalimanında kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Belçikalı oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

KAZEEM OLAİGBE'NİN KARİYERİ

Kariyerine Southampton'da başlayan Kazeem Olaigbe, kiralık olarak Ross County ve Harrogate formaları da giydi.

2023 yazında Cercle Brugge'e transfer olan Belçikalı sol kanat, 2025 kış transfer döneminde ise Ligue 1 ekibi Rennes'in yolunu tuttu.

22 yaşındaki oyuncu, Fransız takımının formasını 10 karşılaşmada terletti ve 2 asist kaydetti.