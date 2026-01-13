Trabzonspor'da transfer zirvesi: Yönetim ve Fatih Tekke bir araya geldi

Trabzonspor, devre arası için Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katılımıyla transfer görüşmeleri yaptığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcımız İbrahim Şahinkaya, Takım Menajerimiz Emrah Tok ile Teknik Direktörümüz Fatih Tekke; bugün İstanbul'da bir araya gelerek devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar ele alınırken; takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.