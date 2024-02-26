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Spor

Trabzonspor'da Trezeguet fırtınası esiyor

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet, oynadığı son 4 resmi müsabakada rakip kaleleri boş geçmedi.

IHA26 Şubat 2024 Pazartesi 10:58 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Trezeguet fırtınası esiyor
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Trendyol Süper Lig'de , bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet, performansıyla dikkat çekiyor. 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 4 resmi maçta da gol atmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta turu getiren gole imza atan yıldız oyuncu, Trendyol Süper Lig'de ise Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında attığı 1'er gol ile takımına önemli katkı sağladı.

Bordo-mavili takım Trezeguet'in golle buluştuğu maçları ise kaybetmedi. Bu sezon Karadeniz ekibi ile ligde 7 gole imza atan başarılı oyuncu, kupada ise 1 gole imza attı. Son haftalarda yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mısırlı futbolcu, söz konusu gollerin 6'nı deplasmanda 2'ni ise evinde oynadığı maçlarda attı.

Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı maçlarda ise 16 puan elde etti.

Trezeguet'in bu sezon gol attığı karşılaşmalar şu şekilde:

Sivasspor - Trabzonspor: 3-3 (1 gol) (1 puan)

Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-3 (2 gol) (3 puan)

İstanbulspor - Trabzonspor: 0-3 hükmen (1 gol) (3 puan)

Trabzonspor - Hatayspor: 2-0 (1 gol) (3 puan)

Pendikspor - Trabzonspor: 0-2 (1 gol) (3puan)

Trabzonspor - Adana Demirspor: 1-0 (1gol) (3 puan)

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