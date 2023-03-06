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Spor

Trabzonspor'da Trezeguet gelişmesi

Süper Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da sakatlanan Trezeguet'in tedavisine başlandığı bildirildi.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 00:14 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Trezeguet gelişmesi
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da, sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Mahmoud Trezeguet'nin tedavisine başlandı.

Futbol A takım doktoru Halil Polat, Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Polat, "Futbol A takımımızın HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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