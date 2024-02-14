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Spor

Trabzonspor'da Trezeguet rekor kırdı!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet, Hatayspor karşısında rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçı oynadı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Trezeguet rekor kırdı!
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Trezeguet, Afrika Kupası dönüşü Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında önemli sorumluluklar almaya devam ediyor.

Hatayspor maçında da takımın ilk golünü kaydeden 29 yaşındaki sol kanat, aynı zamanda kariyer rekorunu da kırdı. Mısırlı yıldız, Süper Lig kariyerinde rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı Hatayspor karşısında oynadı. 1 gol attı, 6 şut denemesi yaptı ve 2 isabet sağladı.

15 kez rakip ceza sahasında topla buluşan 1.79 boyundaki oyuncu aynı zamanda 4 şut pası verirken, 3 de çalım attı.

Trezeguet hücumun yanı sıra 7 kez de ikili mücadele kazanarak defansif anlamda da katkı verdi.

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