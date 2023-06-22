Trabzonspor'da Trezeguet sevinci

Trabzonspor'da, Anthony Nwakaeme'nin yerine gelen Trezeguet eleştirilere rağmen iyi bir sezon geçirmişti.

Mısırlı yıldızın sezon bitiminde takımdan ayrılarak Arap kulüplerine transfer olması bekleniyordu. Ancak teknik direktör Nenad Bjelica yetenekli yıldızının mutlaka takımda kalmasını istediğini yönetime iletmişti.

GECİKMİŞ BORÇLARI ÖDENDİ

Trabzonsporlu yöneticiler de 28 yaşındaki yıldızı göndermeyi düşünmediklerini kendisine ilettiler. Trezeguet'nin hesabına dün itibariyle 1 milyon Euro gecikmiş ödemesi yapıldı.

Bu konuda bazı oyuncuların gecikmiş ödemelerini kademeli olarak yatıran yönetim kurulu, Mısırlı yıldızın geçmişe dönük alacaklarını kapattı. Diğer oyuncuları da ödeme yapılacak.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Trabzonspor formasıyla 41 resmi maçta görev alan Trezeguet rakip ağları 13 defa havalandırdı ve 10'da asist yaptı.